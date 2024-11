In der Calwer Passage folgt Guiseppe Valle mit seinem neuen Restaurant auf Feinkost Böhm. Es gibt allerlei aus Italien – auf den Teller oder für die Einkaufstasche.

Kathrin Waldow 19.11.2024 - 15:24 Uhr

Die Feinkost hat an der Stelle nicht gezündet, Böhm verließ nach knapp einhalb Jahren die Filiale an der neuen Calwer Passage. Nun versucht dort Giovanni Valle sein Glück, Sotto Sopra hat er sein Lokal genannt. Denn unten (sotto) gibt es Panini to go und oben (sopra) ein Restaurant mit Business-Lunch, Aperitivo und Abendkarte. Ein bisschen Feinkostgeschäft-Atmosphäre ist geblieben: Die Gäste sitzen vor Regalen mit Nudeln, Soßen und Weinen, Kühlschränken für Getränke, Wurst, Käse und Pasta sowie der offenen Küche. Der Blick geht auf den verkehrsreichen Rotebühlplatz, wo ebenso Platz für eine Terrasse ist wie auf dem Platz vor der Calwer Passage.