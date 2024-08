Seine gesamte Berufserfahrung hat Christian Schrauf in den Hasenstall gesteckt. Im Vereinslokal der Kleintierzüchter kocht der 37-Jährige klassisch schwäbisch – einfach, aber gut und mit vielen Ideen, damit es dem Gast noch besser schmeckt.

Kathrin Haasis 08.08.2024 - 16:59 Uhr

Im Vereinslokal eines Kleintierzüchtervereins überrascht der Anblick dann doch: Gleich am Eingang zu dem Holzhaus begrüßt eine Instagramwand den Gast – mit Blumen geschmückt und dem obligaten Neonschriftzug. Ein hipper Wirt mit Fischerhut und Tätowierungen hat den Hasenstall in Stuttgarter-Sillenbuch übernommen. Aber Christian Schrauf ist recht bodenständig: Er kocht schwäbische Klassiker und will der Nachbarschaft mit seinem urigen Gastraum und der Terrasse im Grünen ein zweites Wohnzimmer bieten. Er selbst hat für seinen Betrieb „ein Zuhause“ gesucht. Der 37-Jährige führt einen Personaldienstleister, betreut die Heimkonzerte von Andrea Berg, Events in den Wagenhallen oder Festivals. Um Mitarbeiter ausbilden zu können, übernahm er die Gaststätte – und weil Kochen seine „ absolute Leidenschaft“ ist.