Indoor-Grillen: Am Vaihinger Markt hat ein chinesisches Barbecue-Restaurant eröffnet. Der Grill ist in den Tisch eingelassen, die Zutaten werden selbst gegrillt. Ein tolles Entertainment für Freunde, findet unsere Restauranttesterin Petra Xayaphoum.

Petra Xayaphoum 14.12.2024 - 08:00 Uhr

Ganz neu ist das KB Rabbit – ausgeschrieben Kao Ba, was auf Deutsch soviel wie „Grill Bar“ bedeutet – am Vaihinger Markt nicht. Bei der chinesischen Community in Stuttgart-Vaihingen scheint sich die Botschaft in den vergangenen Monaten zumindest schon gut herumgesprochen zu haben, an den Tischen des Chinese-Barbecue-Restaurants sitzen vorwiegend Chinesen und Chinesinnen, auch die zuvorkommende Bedienung spricht fließend Chinesisch.