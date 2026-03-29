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  4. Schwabenteller deluxe und viel Gemütlichkeit in der Uhlbacher Perle

Neues Restaurant in Uhlbach Schwabenteller deluxe und viel Gemütlichkeit in der Uhlbacher Perle

Neues Restaurant in Uhlbach: Schwabenteller deluxe und viel Gemütlichkeit in der Uhlbacher Perle
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Die beiden Wirtinnen der Uhlbacher Perle: Annette Currle und Annette Ehrlich Foto: Lichtgut/Christoph Schmidt

Wiederbelebung gelungen: In Uhlbach stand jahrelang ein ehemaliges Lebensmittelgeschäft leer. Daraus ist die Perle geworden, in der es sich sehr gut einkehren lässt.

Böblingen: Kathrin Haasis (kat)

Wenn’s dunkel ist in Uhlbach, wirkt die Perle besonders anziehend. Dann strahlt das Lokal in der Mitte der Stuttgarter Stadtteils durch die Fensterfront pure Gemütlichkeit aus. In warmes Licht sind die Gäste getaucht, die an Holztischen und auf einem Sammelsurium von Stühlen oder dem Sofa sitzen, Pflanzen und Regale sorgen außerdem für eine Atmosphäre wie im eigenen Wohnzimmer. Die Mission von Annette Ehrlich, Annette Currle und Holger Köckritz ist offensichtlich geglückt, Uhlbach mit einem neuen Anlaufpunkt zu versorgen: Im seit Jahren leer stehenden Supermarkt Hägele werden Anwohner und Ausflügler wieder äußerst freundlich und familiär bedient.

 

Mit Frühstück geht es am Wochenende los. Die luxuriöse Étagere „Miss Mimosa“ (38,50 Euro pro Person) liefert alles Erdenkliche zu dieser Mahlzeit. Belgische Waffeln (7,90 Euro) klingen auch nach einem guten Start in den Tag. Mittagstisch bietet das Trio, Fischfilet im Wein-Teig (12,90 Euro) oder Kalbsleber (16,90 Euro). Mit Evergreens wie Wurstsalat (12,90 Euro) und Flammkuchen (15,90 Euro), Wiener Kalbsschnitzel (28,50 Euro) und Maultaschen (auf Rucola mit Soße Hollandaise und Bergkäse überbacken für 18,90 Euro) wollen Annette Currle und Annette Ehrlich ihre Gäste glücklich machen. Zu den Standards kommen saisonale Specials wie Lammhaxe oder Forelle an Ostern.

Gemütlich wie im eigenen Wohnzimmer Foto: Lichtgut/Christoph Schmidt

Der kleine Salatteller (7,90 Euro) ist so groß, dass die grünen Blätter fast vom Teller fallen. Ordentlich schwäbischer Kartoffelsalat, knackiger Karotten- und Gurkensalat sowie angenehm kümmeliger Krautsalat tauchen darunter auf. Beim „Perlen-Combo-Deluxe“ erhalten Klassiker der heimischen Küche einen neuen Twist: Die Maultasche ist mit Lachs gefüllt, die Käsespätzle sind mit schwarzem Trüffel bestreut und der Rostbraten ist mit zweierlei Zwiebeln garniert. Wie eine Diva mit Klunkern ist der Teller aber überhäuft mit intensiven Geschmäckern, die nicht unbedingt zusammenpassen. Der Trüffel gibt zwar nicht viel Aroma her, dafür jedoch der geräucherte Fisch, der Käse in den Spätzle sowie das gut medium gebratene Fleisch samt Bratensoße. Viel eleganter wirkt die Asia Bowl „Hop Sing“ (18,90 Euro) dank des selbst gemachten säuerlich-scharfen Kimchi, dem cross gebratenen Tofu, Sesamkarotten und Algensalat. Während die Toppings wunderbar al dente sind, brechen die dicken Udonnudeln allerdings beim Aufspießen mit der Gabel in Stücke.

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Das Zitronen-Schwipsle (6,90 Euro) mit Secco macht richtig gute Laune, der Blaufränkische vom Weingut Kusterer (8 Euro für 0,25 Liter) ist eine hervorragende Wahl. Und beim Kuchen zum Nachtisch, Träuble mit keksartigem Boden und fluffigem Baiser, zeigt die Perle, dass sie auch als Café am Nachmittag hervorragend taugt.

Service

Mittein im Ortskern ist die Perle /Yann Lange

Perle, Uhlbacher Straße 234, Stuttgart, 0711/50 47 10 55. Mittwochs bis freitags von 11 bis 21.30 Uhr, samstags von 9 bis 21.30 Uhr, sonntags bis 18 Uhr. www.perle-uhlbach.de

Bewertung

Essen: ***

Service *****

Atmosphäre: *****

(Fünf Sterne: erstklassig, Vier Sterne: überdurchschnittlich, Drei Sterne: gut, Zwei Sterne: passabel, ein Stern: enttäuschend)

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