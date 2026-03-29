Neues Restaurant in Uhlbach: Schwabenteller deluxe und viel Gemütlichkeit in der Uhlbacher Perle

Wenn’s dunkel ist in Uhlbach, wirkt die Perle besonders anziehend. Dann strahlt das Lokal in der Mitte der Stuttgarter Stadtteils durch die Fensterfront pure Gemütlichkeit aus. In warmes Licht sind die Gäste getaucht, die an Holztischen und auf einem Sammelsurium von Stühlen oder dem Sofa sitzen, Pflanzen und Regale sorgen außerdem für eine Atmosphäre wie im eigenen Wohnzimmer. Die Mission von Annette Ehrlich, Annette Currle und Holger Köckritz ist offensichtlich geglückt, Uhlbach mit einem neuen Anlaufpunkt zu versorgen: Im seit Jahren leer stehenden Supermarkt Hägele werden Anwohner und Ausflügler wieder äußerst freundlich und familiär bedient.