Beide haben Erfahrung in Sterneküchen gesammelt, jetzt geht es an die Selbstständigkeit: In Weil der Stadt will ein Gastronomen-Paar kreative Speisen zum Teilen servieren.

Sophia Herzog 08.07.2025 - 07:09 Uhr

Die Pankokruste knuspert beim ersten Bissen, die Garnele darunter ist saftig, die dazugereichte Salsa aus Mango und Apfel erfrischend, und ein Tupfer Wasabicreme gibt den nötigen Kick: Den hübsch anzusehenden – und leckeren – Teller habe er „nur schnell“ zusammengeworfen, sagt der Koch Raffael Weiß ganz bescheiden. Er und seine Partnerin Franziska Lang eröffnen in diesen Tagen ein neues gastronomisches Angebot in Weil der Stadt, vor den Toren des Schwarz-walds, mitten in der beschaulichen Altstadt. Die Garnele landet wohl nicht auf der Karte von „Kepler's Finest Food“ – einen guten Vorgeschmack, was es hier bald zu probieren gibt, liefert sie aber allemal.