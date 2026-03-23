Die Sportgaststätte im Zimmerschlag eröffnet am 1. April unter dem Namen „Tutt‘ Apposto“ neu. Piero Pesce und Walter Crescende setzen auf eine kleine Karte, Stil und Stimmung.
23.03.2026 - 06:12 Uhr
Nach einem Jahr Leerstand kehrt wieder Leben in die Sportgaststätte der SV Böblingen zurück: Die neuen Pächter Piero Pesce und Walter Crescende sind da. Der Verein wagt mit ihnen einen Neustart mit neuem Konzept und großer Zuversicht. Pesce und Crescende wollen die italienische Küche in Reinkultur in die Sportgaststätte bringen – mit kleiner Karte und großer Qualität. „Wir haben ein gutes Gefühl“, sagen sie. „Uns hat es hier augenblicklich gefallen.“ Die Gaststätte selbst wird zur Eröffnung am 1. April in neuem Glanz erstrahlen.