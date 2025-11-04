Nach einem Jahr „Gusto Gusto“ ist Schluss an der Ecke Wilhelm-/ Eberhardstraße in Ludwigsburg. Seit Oktober werden hier unter anderem Cevapcici serviert.
04.11.2025 - 06:00 Uhr
Igor Dimitrijevic hat seinen sicheren Job als Schichtleiter an den Nagel gehängt, um ein eigenes Restaurant zu eröffnen. Als zweifacher Vater eine riskante Entscheidung – die er nicht bereut. „Ich wusste, wenn ich das jetzt nicht mache, frage ich mich mein Leben lang, wie es gewesen wäre, mir diesen Traum zu erfüllen“, sagt der 36-Jährige. Und bisher läuft es gut. Richtig gut, sagt er.