Neues Schuljahr beginnt: Braucht es ein Handy im Klassenzimmer?

Eine Warnung vorweg: Perfektion darf man nicht erwarten, wenn von Montag an die weiterführenden Schulen im Land in den kontinuierlichen Medienkunde- und Informatikunterricht einsteigen. Das ist ein Nebeneffekt der G9-Reform, den die grün-schwarze Landesregierung richtigerweise nicht auf die Gymnasiasten beschränkt. Natürlich wird Bildung längst nicht mehr rein analog gedacht. Dass ein modernisiertes neunjähriges Gymnasium ohne dieses neue Fach nicht bestehen kann, liegt ebenso auf der Hand, wie die Tatsache, dass Kenntnisse über digitale Geräte, Medien und Programme heute zu den Grundfertigkeiten aller Schulabgänger gezählt werden müssen – wie auch das Wissen um damit verbundene Gefahren.

Die Digitalisierung wird noch viele Schülergenerationen enormen Risiken aussetzen, weil der Internetkonsum allzu leicht aus dem Ruder laufen und das Kindsein und Aufwachsen in der realen Welt extrem belasten kann. Zur Wahrheit gehören aber auch die großen Chancen. Digitales „Neuland“ wird es – um einen heute reichlich angestaubt wirkenden Begriff der früheren Kanzlerin aufzugreifen – immer wieder geben. Das bringt Künstliche Intelligenz (KI) uns derzeit manchmal im Tagesrhythmus bei.

Kooperation zwischen Schule und Eltern ist Pflicht

Im Spannungsfeld zwischen Chancen und Risiken müssen sich nicht nur Schulen und Lehrkräfte sicher bewegen, sondern auch Eltern und Kinder. Deshalb ist es richtig, dass das Land sich gegen ein generelles Handyverbot an Schulen entschieden und jeder Schule stattdessen die Pflicht auferlegt hat, sich selbst verbindliche Regeln zum Umgang mit digitalen Geräten zu geben.

Viele Lehrkräfte und auch Eltern werden das lästig finden. Flächendeckende, nach Schularten gestaffelte Regeln wären einfacher gewesen. Aber wenn man – und das ist die Aufgabe in der heutigen Zeit – die Jugendlichen digital angemessen bilden und zugleich behüten will, dann ist eine echte Erziehungspartnerschaft zwischen Schule und Elternhäusern notwendig. Der Unterricht allein kann das nicht richten. Dass Eltern hinschauen, beim Medienkonsum der Kleinen und Größeren Grenzen setzen, wach sind und bleiben, ist notwendig. Das Aushandeln von Handy-, Smartwatch- und Tabletregeln zwischen Lehrern, Schülern und Eltern ist dafür eine gute Basis.

Sicher wird es im neuen Schuljahr holpern mit Medienkunde und Informatik. Die Lehrer müssen in der Mehrzahl ohne grundlegende Vorbildung und ohne durchstrukturierte Lehrpläne in diesen Unterricht starten. Das ist zwar ein Nachteil, aber mit der Einführung solcher Fächer abzuwarten, bis die Bildungspläne fertig sind und grundsolide ausgebildete Lehrkräfte die Hochschulen verlassen, hieße, diese Innovation auf den Sankt-Nimmerleins-Tag zu verschieben. Das ist keine Option.

Neues Fach zum Reinwurschteln

Die Schulen werden sich deshalb in diese neue Disziplin reinwurschteln müssen. Das ist nicht leicht, aber zu schaffen. Helfen wird den Lehrkräften, dass sie Vermittlungsprofis und die Kids von heute keine digitalen Novizen sind. Helfen wird auch, dass Handys, Tablets und die Internetwelten, die sich durch sie eröffnen, gerade für Jugendliche attraktiv sind. Da geht es um um Stoffe mit Suchtcharakter, nicht um manche verstaubt erscheinenden Unterrichtsinhalte aus dem Bildungskanon des vorigen Jahrhunderts.

Eine Warnung ist an dieser Stelle auch angezeigt: Wer meint es sei Zeit, Fähigkeiten wie das Rechnen ohne Taschenrechner und andere digitale Gerätschaften aus den Lehrplänen zu entsorgen, täuscht sich. Man muss sich die reale Welt nur mal ohne Strom oder Internetzugang vorstellen. Der Mensch muss auch ohne digitale Assistenz halbwegs analysefähig bleiben. Die Grundkenntnisse müssen sitzen – trotz KI.