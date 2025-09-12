Neues Schuljahr beginnt Braucht es ein Handy im Klassenzimmer?
Handyregeln und Medienkompetenz werden nun Pflichtthemen für die Schulen. Dafür ist es höchste Zeit, meint Bärbel Krauß.
Eine Warnung vorweg: Perfektion darf man nicht erwarten, wenn von Montag an die weiterführenden Schulen im Land in den kontinuierlichen Medienkunde- und Informatikunterricht einsteigen. Das ist ein Nebeneffekt der G9-Reform, den die grün-schwarze Landesregierung richtigerweise nicht auf die Gymnasiasten beschränkt. Natürlich wird Bildung längst nicht mehr rein analog gedacht. Dass ein modernisiertes neunjähriges Gymnasium ohne dieses neue Fach nicht bestehen kann, liegt ebenso auf der Hand, wie die Tatsache, dass Kenntnisse über digitale Geräte, Medien und Programme heute zu den Grundfertigkeiten aller Schulabgänger gezählt werden müssen – wie auch das Wissen um damit verbundene Gefahren.