Neues Spiel Abstimmung über Straßen für Ludwigsburg-Monopoly läuft
Ludwigsburg bekommt bald sein eigenes Monopoly. Welche Straßen darin vorkommen, können die Bürger per Online-Voting selbst bestimmen.
Ludwigsburg bekommt bald sein eigenes Monopoly. Welche Straßen darin vorkommen, können die Bürger per Online-Voting selbst bestimmen.
Bald können die Ludwigsburger ihre eigene Straße kaufen – vorausgesetzt, sie bekommt genügend Stimmen. Noch bis Ende Februar läuft die Online-Abstimmung, welche 22 Straßen in die Ludwigsburg-Edition des beliebten Gesellschaftsspiels Monopoly aufgenommen werden sollen. Zwischen 201 Straßen kann gewählt werden. Welche Straßen die meisten Stimmen erhalten, soll erst bei der Präsentation des Spiels bekanntgegeben werden.