Neues Spiel: Abstimmung über Straßen für Ludwigsburg-Monopoly läuft

Bald können die Ludwigsburger ihre eigene Straße kaufen – vorausgesetzt, sie bekommt genügend Stimmen. Noch bis Ende Februar läuft die Online-Abstimmung, welche 22 Straßen in die Ludwigsburg-Edition des beliebten Gesellschaftsspiels Monopoly aufgenommen werden sollen. Zwischen 201 Straßen kann gewählt werden. Welche Straßen die meisten Stimmen erhalten, soll erst bei der Präsentation des Spiels bekanntgegeben werden.

Derzeit ist der Verkaufsstart des Monopoly in der Ludwigsburg-Edition für Herbst 2026 geplant. Das Spiel soll in einer Auflage von 10.000 Stück erscheinen. Bis jetzt sind bereits 3.500 Vorbestellungen eingegangen, der Vorverkaufspreis liegt bei 49,99 Euro. Das Erscheinungsbild des Spiels wird laut den Herausgebern der Agentur „polar 1“ erheblich von den Ludwigsburgern selbst geprägt sein.

Mehr als 16.000 Menschen reichen Vorschläge ein

Bis Ende Januar konnten die Einwohner von Ludwigsburg und Umgebung bereits Vorschläge für Straßen, Sehenswürdigkeiten und für die Texte der Ereignis- und Gemeinschaftskarten einreichen. Von dieser Möglichkeit wurde rege Gebrauch gemacht: Mehr als 16.000 Menschen reichten ihre Ideen ein.

Die Vorschläge reichen von der Stadtkirche über das Residenzschloss bis hin zum Marstall. Als Texte für die Ereignis- und Gemeinschaftskarten wurden verschiedene Ideen eingereicht, wie etwa: „Du kaufst Dauerkarten für das Blühende Barock für die ganze Familie. Zahle 50 Euro.“ Oder: „Du trinkst einen Glühwein auf dem Barock-Weihnachtsmarkt – einmal aussetzen.“ „Wir freuen uns sehr über die Resonanz der Menschen aus Ludwigsburg. Viele Interessierte haben mitgemacht und tolle und witzige Ideen entwickelt“, erklärte Florian Freitag von „polar 1“ in einer Pressemitteilung.

Auch die evangelische Stadtkirche wurde als Sehenswürdigkeit für die Ludwigsburg-Edition von Monopoly vorgeschlagen. Foto: polar 1

Die Zwickauer Agentur entwickelt das Spiel in Zusammenarbeit mit dem Düsseldorfer Spieleverlag Winning Moves. Mittlerweile existieren mehr als 250 regionale Editionen des meistverkauften Spiels der Welt, unter anderem auch von Bietigheim-Bissingen und Stuttgart. Eine Version für Esslingen am Neckar erscheint im März.