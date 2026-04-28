Nach dem Flop der „12-Uhr-Regel“ beim Spritpreis will die CDU/CSU nun Mittelstand, Logistik und Pendler auf andere Art entlasten – Maßnahmen sind bereits im Visier.
28.04.2026 - 09:37 Uhr
Unionsfraktionsvize Sepp Müller (CDU) hat sich mit Blick auf anhaltend hohe Benzinpreise für weitere Entlastungen für Autofahrer ausgesprochen. "Hält die Blockade der Straße von Hormus an, sollten wir ein drittes Entlastungspaket auflegen", sagte Müller der "Bild"-Zeitung vom Dienstag. "Im Zentrum stehen dann gezieltere Hilfen für Mittelstand, Logistik und Pendler. Als Taskforce wollen wir dazu konkrete Maßnahmen vorlegen."