Das Start-up Vinolin hat eine Software für Weinfreunde und Genossenschaften entwickelt – und will expandieren.
08.09.2025 - 14:42 Uhr
„Welcher Wein passt zu Rostbraten?“ Tippt man die Frage in den Laptop, hat das Start-up Vinolin auch schon die Antwort parat und schlägt einen Wein für 28 Euro in der 0,75 Literflasche vor. Fragt man, ob es auch einen preiswerteren gibt, meldet Vinolin „denke nach“. Schnell erscheint dann auf dem Bildschirm die Antwort. Die Künstliche Intelligenz schlägt einen Wein für 9,90 Euro die 0,75-Literflasche vor. Auch wer sich eine Gaumenfreude für Weihnachten empfehlen lassen will, muss nicht lange warten. Die KI hat für jeden Anlass etwas parat.