Porsche präsentiert erste Details zum Innenraum des Cayenne Electric. Das neue Armaturenbrett setzt auf große, ungewöhnliche Displays und bleibt in zentralen Punkten erfreulich analog.
30.09.2025 - 14:33 Uhr
Die Weltpremiere des vollelektrischen Porsche Cayenne steht noch aus – erst Ende des Jahres will der Hersteller das SUV vollständig enthüllen. Doch schon jetzt gibt Porsche einen ersten Blick in den Innenraum frei. Und der zeigt: Im Vergleich zum Vorgänger mit Verbrennungsmotor und zu anderen Modellen hat sich einiges verändert.