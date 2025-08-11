Neues Tanzstück Katja Erdmann-Rajski verleiht Alan Parkers „Birdy“ Flügel
Eine kriegstraumatisierte Hauptfigur, die nicht spricht und sich kaum rührt? Katja Erdmann-Rajski will trotzdem viel Bewegung in ihr neues Tanzstück bringen.
Die Stuttgarter Choreografin Katja Erdmann-Rajski interessiert sich in ihrer Tanzreihe „Out of Order“ für Charaktere, die sich außerhalb gesellschaftlicher Normen bewegen. Zum Abschluss der Trilogie beschäftigt sie sich mit dem Protagonisten aus Alan Parkers Film „Birdy“. Premiere ist am 5. September; jetzt haben die Proben begonnen.