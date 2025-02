Demnächst geht das neu gegründete Flag-Football-Team in der ersten Bundesliga an den Start. Das Ziel ist, möglichst viele Stuttgarterinnen 2028 nach Los Angeles zu bringen.

Marius Gschwendtner 04.02.2025 - 20:00 Uhr

Über allem stehen die Olympischen Spiele in Los Angeles. Die Entscheidung des Internationalen Olympischen Komitees (IOC), Flag Football in das Wettkampfprogramm für die Spiele 2028 im Mutterland des American Footballs aufzunehmen, brachte auch in Stuttgart einen Stein ins Rollen. Das Ergebnis: Die Stuttgart Scorpions werden ab der kommenden Saison erstmals mit einem Frauenteam in der erst 2024 gegründeten DFFLF, der ersten deutschen Damen-Bundesliga für Flag Football, antreten.