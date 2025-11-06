Zurück in die 90er. Wie fallen die Reaktionen auf das Trikot aus, mit dem die deutsche Fußball-Nationalmannschaft bei der WM im kommenden Jahr auflaufen wird?
06.11.2025 - 15:46 Uhr
Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft ist noch nicht für die WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko qualifiziert – die entscheidenden Spiele stehen in der kommenden Woche an. Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hat trotzdem schon das Trikot vorgestellt, in dem die Elf von Bundestrainer Julian Nagelsmann im kommenden Jahr auflaufen soll. Vorsorglich, wenn man so will.