Weit entfernt von der Küster liegt die hohe See. Neue Regeln sollen sie und ihre Reichtümer nun schützen. Doch ob sich alle Staatschef daran halten, ist fraglich.
16.01.2026 - 11:48 Uhr
Wer je lange aufs Meer geschaut hat, hat sich vielleicht auch schon auf die hohe See geträumt, die sich dann fast nahe anfühlt. Doch dieser Eindruck täuscht: Die Hochsee beginnt nämlich erst sehr weit draußen vor der Küste. So weit, dass selbst ein Küsten-Ort wie Cuxhaven näher an Berlin als an diesem Teil des Meeres liegt.