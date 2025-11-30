Neues vom Citizen-Kane-Kollektiv Weihnachten mit der Kehrmaschine
Theater mit der Eltern-Kind-Gruppe: Das Citizen-Kane-Kollektiv zeigt im Naturfreundehaus Steinbergle sein neues Projekt „Dickes Blut. Eine Familienfeier“.
Wenn kluge Kinder erwachsen werden, stellen sie erstaunt fest, welche Zumutung sie für ihre Eltern sein konnten. Einerseits. Andererseits erkennen sie, mit wie viel Geduld und Liebe sie trotz allem erzogen worden sind, zumindest im Idealfall einer intakten Familie. Und im Idealfall geschieht noch etwas anderes, Jahre später: Die großgewordenen Kinder entschuldigen sich für ihr Verhalten – so wie Christian, der es bedauert, 2001 so besoffen gewesen zu sein, dass er beim Fest-Fondue schon im Bett lag. Oder Papa provozierte, obwohl der schon wütend war. Von Enttäuschungen und Schmerzen, die man seinen Eltern zugefügt hat, berichten auch die anderen fünf Mitglieder des Citizen-Kane-Kollektivs – in einem chorischen Prolog, der die Melodie des Abends anschlägt: Er ist auf Verständnis und Versöhnung gestimmt.