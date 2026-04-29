Ein falsch beladener Anhänger verursacht Chaos auf der Neuffener Steige. Die Bergung erfordert einen großen Einsatz der Feuerwehr und führt zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.
29.04.2026 - 12:57 Uhr
Die falsche Beladung eines Anhängers dürfte den polizeilichen Ermittlungen zufolge die Ursache eines Verkehrsunfalls gewesen sein, der sich am Dienstagnachmittag auf der L1250, der Neuffener Steige ereignet hat. Ein 69-Jähriger war gegen 16.10 Uhr mit seinem Toyota RAV4 auf der Steige bergaufwärts unterwegs. An seinem Wagen hatte er einen zweiachsigen Anhänger angehängt, der mit Baumstämmen beladen war. Diese waren mit Spanngurten auch ordnungsgemäß gesichert.