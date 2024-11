Mit der Genossenschaft „Remstal Bürgerenergie“ rückt die Vision regional erzeugter, erneuerbarer Energie näher. Die Stadt Weinstadt und die Volksbank Stuttgart fördern erste Projekte, darunter Fotovoltaikanlagen, die bereits 2025 ans Netz gehen sollen.

Frank Rodenhausen 10.11.2024 - 11:18 Uhr

Mit der Gründung der „Remstal Bürgerenergie eG“ (REBE) in Weinstadt ist eine Vision von sauberem, lokal erzeugtem Strom für die Menschen in der Region einen Schritt näher gerückt. Laut der Stadt Weinstadt haben die Kommune, die Stadtwerke, der Verein Klimabündnis Weinstadt, engagierte Bürger sowie die Volksbank Stuttgart die Genossenschaft am Freitag ins Leben gerufen, um gemeinsam in den Ausbau erneuerbarer Energien zu investieren.