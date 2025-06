Stars, Shows und Sommerfeeling: Das „Southside“ lockte Zehntausende vor die Bühnen. Ein paar Stars gingen sogar auf Tuchfühlung.

Nina Chuba gibt Gas, Jan Böhmermann unterhält mit seinem Rundfunk-Tanzorchester zur Primetime und die Band Rise Against geht auf Tuchfühlung mit den Fans: Rund 56.000 Menschen haben am Wochenende beim „Southside“-Festival in Neuhausen ob Eck gefeiert. Vom Wetter wurden sie in diesem Jahr nicht enttäuscht.