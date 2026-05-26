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  6. Was hat es mit den grünen Mini-Bänken in der Stadt auf sich?

Neuhausen Was hat es mit den grünen Mini-Bänken in der Stadt auf sich?

Neuhausen: Was hat es mit den grünen Mini-Bänken in der Stadt auf sich?
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Einsteigen, bitte: Eines der neuen Nimm-mi-mit Bänkle in Neuhausen. Bürgermeister Ingo Hacker, Manuel Moretti, Sina Krieger, Konstantin Edelmann und Dominik Eisele (von links) stellen das Projekt vor. Foto: Markus Brändli

Mit einer Nachbarschaftsaktion stärkt der Verein „Ich bin Bauze“ in Neuhausen die Nachbarschaft und verhilft Menschen zu Mobilität und Begegnung.

Reporterin: Elisabeth Maier (eli)

Wer kein eigenes Auto hat, darf in Neuhausen künftig auf einer grünen Bank Platz nehmen. Der Verein „Ich bin Bauze“ hat fünf Nimm-mi-mit-Bänkle gestiftet, die an einigen Stellen im Ort stehen. „Wer da steht, signalisiert, dass er eine Mitfahrgelegenheit braucht“, bringt Dominik Eisele das Konzept auf den Punkt. Das stärkt aus Sicht des Vereinschefs die Gemeinschaft im Ort.

 

Für Zusammenhalt und Vereinsleben ist die Fasnetshochburg Neuhausen auf den Fildern bekannt. „Deshalb bin ich überzeugt, dass die Bänke hier bestens ankommen“, sagt Nadine Kwasnitschka. In der „großartigen Gemeinschaft“ passen die Menschen aufeinander auf, kennen sich untereinander. „Da ist es kein Problem, jemanden mitzunehmen oder in ein Auto zu steigen.“

Rolli-Tolli-Rennen findet wieder im Juli statt

Mit frischen Ideen belebt der Verein „Ich bin Bauze“ seit fast drei Jahren das Gemeindeleben. Ein Ziel ist es, junge Leute für das Brauchtum zu begeistern. „Eigentlich brauchen wir ja nicht noch einen Verein, denn wir haben schon so viele“, sagt Bürgermeister Ingo Hacker lachend. Aber dieser Zuwachs gefällt ihm besonders. Dass die Mitglieder von „Ich bin Bauze“ so viele junge Mitglieder ansprechen und vor Ideen nur so sprühen, macht sie aus Sicht des Verwaltungschefs inzwischen so unverzichtbar. Sina Krieger, Konstantin Edelmann und Dominik Eisele haben junge Leute um sich geschart, die Lust haben, neue Formate auszuprobieren.

Ein Schild weist in den Akademiegärten auf das Nimm-mi-mit-Bänkle hin. Foto: Markus Brändli

Eines davon ist das Rolli-Tolli-Rennen, das dieses Jahr wieder am Wochenende 25. und 26. Juli stattfindet. Die erste Auflage des Spektakels war 2024 ein voller Erfolg. Im Wechsel mit der traditionellen Bierwecketse der Neuhausener Vereine soll es jetzt alle zwei Jahre steigen. „25 Teams sind auch dieses Jahr wieder dabei“, verrät Eisele. Gruppen und Vereine drehen dann 24 Stunden lang im Stadion ihre Runden – jeweils mit einem Gefährt ihrer Wahl. „Das ist für uns auch ein Beitrag zur Inklusion“, sagt Sina Krieger. Denn bei dem Event sind auch Rollstuhlfahrer willkommen.

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Wichtig ist Konstantin Edelmann, „dass wir mit den Einnahmen soziale Projekte unterstützen.“ Ein Teil des Erlöses ging 2024 an die Nähengel, die Kleidung für Frühchen nähen. Die Mitglieder von Ich bin Bauze wollen aber auch das Gemeindeleben stärken. „Gerade ältere Menschen kommen oft schwer im Ort herum“, weiß Sina Krieger. Die grünen Gitterbänke aus Metall laden nicht nur zum Ausruhen ein. Die engagierte Neuhausenerin ist überzeugt, dass es über kurz oder lang ganz selbstverständlich für Autofahrer wird, „den Nachbarn oder die Nachbarin dann einfach mitzunehmen.“

Ein Plausch auf der Mitfahr-Bank in den Akademiegärten. Foto: Markus Brändli

Das Projekt begleitet der Verein mit einer aufwendigen Kampagne. In ihrem Podcast auf Instagram stellen sie das Bänkle-Projekt vor. Der Marketingexperte Manuel Moretti hat eine Broschüre entworfen, die auf die Aktion aufmerksam macht: „Stell dir vor, jemand sitzt auf einer Bank, schwere Taschen neben sich. Du nimmst die Person mit und fährst sie nach Hause.“ Das sei für viele eine große Hilfe: „Und beide haben nebenbei eine bereichernde Begegnung.“ Das ist für Sina Krieger „gelebte Nachbarschaft“. Dass die Gemeinde Neuhausen das Projekt tatkräftig unterstützt, freut die engagierten Vereinsmitglieder.

Mit einem gut sichtbaren grünen Schild sind die Bänke gekennzeichnet. Eines davon steht im neuen Wohngebiet Akademiegärten. Da leben viele neue Bürgerinnen und Bürger, wächst die gute Nachbarschaft erst noch. Weitere Bänke stehen am Schlossplatz, in der Ziegelei, am Péronnas-Platz und in der Scharnhäuser Straße beim Friedhofsparkplatz.

Weitere Informationen unter: https://nimmimit.de

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