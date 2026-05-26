Neuhausen Was hat es mit den grünen Mini-Bänken in der Stadt auf sich?
Mit einer Nachbarschaftsaktion stärkt der Verein „Ich bin Bauze“ in Neuhausen die Nachbarschaft und verhilft Menschen zu Mobilität und Begegnung.
Mit einer Nachbarschaftsaktion stärkt der Verein „Ich bin Bauze“ in Neuhausen die Nachbarschaft und verhilft Menschen zu Mobilität und Begegnung.
Wer kein eigenes Auto hat, darf in Neuhausen künftig auf einer grünen Bank Platz nehmen. Der Verein „Ich bin Bauze“ hat fünf Nimm-mi-mit-Bänkle gestiftet, die an einigen Stellen im Ort stehen. „Wer da steht, signalisiert, dass er eine Mitfahrgelegenheit braucht“, bringt Dominik Eisele das Konzept auf den Punkt. Das stärkt aus Sicht des Vereinschefs die Gemeinschaft im Ort.