Ein neues, erfahrenes Team löst die Familie Putler beim Betrieb des Festzeltes auf dem Fellbacher Herbst ab. Was die Besucher dort an Neuigkeiten erwartet, lesen Sie hier.

Zum Fellbacher Herbst werden jedes Jahr Tausende Gäste aus der ganzen Region erwartet – das Festzelt mittendrin auf dem Platz der Schwabenlandhalle in Fellbach (Rems-Murr-Kreis) ist ein wichtiger Bestandteil des „zweitgrößten Erntedankfests der Region Stuttgart“, wie die Stadt den Fellbacher Herbst beschreibt.

Das Festzelt wird nun von einem neuen Team betrieben – Thomas Ankele mit seiner Frau Sabine Schneider sowie Ralf und Sandra Schindler haben einige neue Ideen für das Festzelt beim Fellbacher Herbst – und mit diesem Konzept überzeugt, sagt der Marktleiter Max Seeger, der für den Gesamtablauf des Fellbacher Herbstes zuständig ist.

Der Umzug ist ein fester Bestandteil des Herbstfestes. Foto: Gottfried Stoppel

Früher seien die Festzelte auf dem Fellbacher Herbst über längere Zeit ausgeschrieben gewesen und damals habe es auch noch zwei Festzelte gegeben. „Doch Corona war ein Einschnitt“, sagt Seeger. Jetzt habe sich seit Corona erstmals ein zweites Zelt beworben. Und da das Konzept überzeugt habe, sei Thomas Ankele zum Zug gekommen. Dieses löse nun das Zelt der Familie Putler ab. Platz für ein weiteres Zelt sei nicht vorgesehen, da sich das Kinderland auf dem P1 Parkplatz beim Hessesaal der Schwabenlandhalle gut etabliert habe und sehr gut angenommen werde.

Das Team rund um Thomas Ankele ist von „Live im Park“ bekannt

Das Team rund um Thomas Ankele kennen schon viele von „Live im Park“, wo es für die Bewirtung sorgt. Das beliebte Festival „Live im Park“ der Stadtwerke Fellbach bot wieder von Anfang Juli zehn Konzerte jeweils donnerstags vor der Schwabenlandhalle – am 4. September war Abschluss der Saison. Und da gab es auch druckfrisch den Flyer, der über das neue Festzelt auf dem Fellbacher Herbst von 10. bis 13. Oktober informiert. „Zum Weintreff“ heißt das Festzelt in dem „Genuss, Musik und Lebensfreunde unter einem Dach“ geboten wird, wie in dem Flyer geworben wird. „Wir möchten die Tradition des klassischen Weinfestes aufleben lassen“, sagt Sabine Schneider, „ im Festzelt ist jeder und sind alle Generationen willkommen.“ Neu sei, dass es wieder Bedienungen im Zelt geben werde. Es sei ein gutes Team an Bord, das sich auch bei „Live im Park“ bewährt habe. Viele seien dort schon vier Jahre dabei, so lange wie sie bei Live im Park für das Catering verantwortlich sind. Schon sieben Jahre sorgen sie auch beim Weintreff am Kappelberg sonntags von März bis Oktober für Essen und Trinken.

Bilder aus früheren Zeiten des Fellbacher Weinbaus sorgen für Flair

So packt das Team mit jeder Menge Erfahrung und Know-how sein neues Projekt, das Festzelt beim Fellbacher Herbst an. Es gibt eine schwäbische Karte unter anderem mit Zwiebelkuchen, Göckele, Käsespätzle und Vesperbrettle, verrät Sabine Schneider. Und auf die Atmosphäre werde besonderes Augenmerk gelegt. In einer Wengerterlounge erinnern Bilder an die Tradition der Fellbacher Winzer. Man sei auf erfahrene Winzer zugegangen und habe sie nach früheren Bildern vom Weinbau angesprochen. Diese sollen als passende Dekoration zum Einsatz kommen. „Wir freuen uns sehr auf die Premiere beim Fellbacher Herbst“, sagt Sabine Schneider.

Sie habe ihren Mann vor 42 Jahren auf dem Stuttgarter Weindorf kennengelernt – mit der Gastronomie seien die beiden schon immer verbunden, obwohl sie ganz andere Berufe gelernt hätten. Thomas Ankele ist Maschinenbauingenieur, hat aber auch früher bereits das m-fünf im Fellbacher Rathausinnenhof geführt. Ralf Schindler führte eine regionale Sicherheitsfirma und macht auf dem Cannstatter Wasen Sicherheitsdienst, kennt sich also aus und bringt wichtiges Know-how ein.

Auch eine Internetseite wurde freigeschaltet. Eine Reservierung und weitere Infos sind unter www.zum-weintreff.de ab sofort möglich sowie unter der Telefonnummer 0711/60161773.