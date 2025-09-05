Ein neues, erfahrenes Team löst die Familie Putler beim Betrieb des Festzeltes auf dem Fellbacher Herbst ab. Was die Besucher dort an Neuigkeiten erwartet, lesen Sie hier.
05.09.2025 - 11:00 Uhr
Zum Fellbacher Herbst werden jedes Jahr Tausende Gäste aus der ganzen Region erwartet – das Festzelt mittendrin auf dem Platz der Schwabenlandhalle in Fellbach (Rems-Murr-Kreis) ist ein wichtiger Bestandteil des „zweitgrößten Erntedankfests der Region Stuttgart“, wie die Stadt den Fellbacher Herbst beschreibt.