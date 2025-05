Neuheit im Rems-Murr-Kreis: Weinstadt-Führungen per Smartphone

Ein Schwenk mit der Smartphone-Kamera runter auf das Betonpflaster vor dem Rathaus in Beutelsbach und dann wieder hinauf in Richtung Stiftskirche und schon ist man mitten in einer digitalen Zeitreise. Denn auf dem Display ist nun nicht mehr das Gotteshaus live und in Farbe zu sehen wie es real vor einem steht inmitten des heutigen, modernen Alltagtrubels mit Fahrzeugverkehr auf dem Marktplatz. Stattdessen sieht man es in schwarz-weiß auf einer Archivbild von anno 1930 mit Ochsengespann und Federvieh auf der Straße.