Besucher der MHP-Arena können bald auf ein erweitertes Streetfood-Angebot zugreifen: Doen Doen bringt mit einem Foodtruck veganen Döner, Burger und Co. ins Stadion.
25.02.2026 - 13:38 Uhr
Die MHP Arena erweitert ihr gastronomisches Konzept: Ab dem 1. März wird Doen Doen mit einem Foodtruck vor Ort vertreten sein. Das Angebot umfasst eine Mischung aus veganen Streetfood-Konzepten – darunter Kebap-Spezialitäten, Burger sowie Wurst- und Fritten-Gerichte. Mit der neuen Kooperation soll das gastronomische Erlebnis für Stadionbesucher weiter ausgebaut werden.