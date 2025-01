Ab Mitte Januar haben Nachtschwärmer und Sonntagseinkäufer in Kornwestheim (Kreis Ludwigsburg) eine Anlaufstelle mehr. Am ehemaligen Standort der BW-Bank in der Bahnhofstraße eröffnet dann ein kleiner vollständig automatisierter Supermarkt.

Frank Ruppert 09.01.2025 - 13:00 Uhr

Die Leerstände in Ladengeschäften treiben viele Kommunen um, in Kornwestheim eröffnet nun gegen den Trend ein neuer Supermarkt in der zentralen Bahnhofstraße. „Drei Jahre lang stand das hier leer, bevor wir es gekauft haben“, sagt Thomas Stephan. Er betreibt unter anderem 16 Tankstellen und sitzt mit seinem Betrieb seit einigen Monaten in der Kornwestheimer Innenstadt in den Räumen, die früher einmal der BW-Bank gehörten.