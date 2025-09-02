„CareTables“ sind eine interaktive Lösung, um in der Altenpflege neue Anreize zu setzen. Auf dem Touchscreen kann man spielen, malen und Musik hören – jetzt auch in Weinstadt-Schnait.
02.09.2025 - 14:18 Uhr
In Pflegeeinrichtungen stehen Bewohner oft vor dem Problem, dass es schwierig ist, soziale Kontakte aufrechtzuerhalten und die geistige Aktivität zu fördern. Das Alexander-Stift der Diakonie Stetten hat hierfür in Weinstadt-Schnait (Rems-Murr-Kreis) zwei sogenannte „CareTables“ angeschafft. Hier kann man am Touchscreen Bingo spielen und Musik hören.