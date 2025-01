Anders als im Vorjahr war der Kreißsaal des Leonberger Krankenhauses in der Neujahrsnacht mit neuem Leben erfüllt: Adem Rizvani wurde am Neujahrsmorgen im Leonberger Krankenhaus geboren. Der Junge kam um 2.55 Uhr auf die Welt. Er ist 51 Zentimeter groß, 3410 Gramm schwer und – vor allem ist er laut der Hebamme Carolin Wagner „gesund und munter“. Muter und Vater seien überglücklich. „Sie freuen sich riesig.“

Der kleine Adem ist das dritte Kind der Familie Rizvani aus Leonberg – und der dritte Junge. Adems Geschwister seien alle im „Paw Patrol-Alter“, so die Hebamme. Die Animationsserie, die von Helfern auf vier Pfoten erzählt, spricht seit jeher vor allem Kleinkinder an.

Zumindest bis Redaktionsschluss war Adem der einzige neue Erdenbürger, der am Neujahrstag im Leonberger Krankenhaus geboren wurde. Im vergangenen Jahr, 2024, sei das erste Baby im neuen Jahr laut Wagner erst am 2. Januar geboren worden – da war es in der Silvesternacht im Kreißsaal weitgehend ruhig geblieben. Werdende Mütter kamen damals zwar zur Kontrolle, konnten dann aber wieder nach Hause und den Jahreswechsel zu Hause feiern.

Rund um Neujahr schreibt das Leben in den Kreißsälen immer wieder schöne und bunte Geschichten. Das Baby, das noch unbedingt am Geburtstag ihrer Mutter auf die Welt kommen will oder die Babys, die es geballt raus ins Leben drängt: so geschehen in Herrenberg: Da wurde am 1. Januar 2024 um 9 Uhr bereits der dritte neue Erdenbürger begrüßt. Auch wenn es am Neujahrstag 2024 noch ruhig geblieben war: Im Jahr 2024 wurden 540 Kinder im Leonberger Krankenhaus geboren.