Nicht ohne Komplikationen, aber gesund kam das Leonberger Neujahrsbaby zur Welt. Mia ist das einzige Kind, das am 1. Januar in Leonberg geboren wurde.
02.01.2026 - 22:44 Uhr
Sie starten als frischgebackene Eltern ins neue Jahr. Corina und Tim Meyer konnten einige Stunden nach dem Jahreswechsel ihre Tochter Mia im Arm halten. „Wir sind todmüde, weil wir die letzten zwei Nächte kaum geschlafen haben. Aber wir sind total glücklich“, erzählt der Vater. Besonders erleichtert ist er darüber, dass es der Kleinen gut geht.