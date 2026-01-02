Nicht ohne Komplikationen, aber gesund kam das Leonberger Neujahrsbaby zur Welt. Mia ist das einzige Kind, das am 1. Januar in Leonberg geboren wurde.

Sie starten als frischgebackene Eltern ins neue Jahr. Corina und Tim Meyer konnten einige Stunden nach dem Jahreswechsel ihre Tochter Mia im Arm halten. „Wir sind todmüde, weil wir die letzten zwei Nächte kaum geschlafen haben. Aber wir sind total glücklich“, erzählt der Vater. Besonders erleichtert ist er darüber, dass es der Kleinen gut geht.

Denn die Geburt verlief nicht ganz reibungslos, wie Tim Meyer berichtet: Zunächst rutschte das Baby nicht in den Geburtskanal, weshalb der Chefarzt einen Kaiserschnitt anordnete. Das stellte sich als die wohl beste Entscheidung heraus, denn Mias Hals war von der Nabelschnur umwickelt. Umso froher ist der Papa also, dass seine Frau und Tochter am Tag nach der Geburt wohlauf sind.

Mia erblickte zwei Tage vor dem errechneten Geburtstermin das Licht der Welt – am 1. Januar 2026 um 5.37 Uhr. Sie misst 53 Zentimeter und wiegt 3370 Gramm. Wie Hebamme Justyna Mendes berichtet, ist Mia das einzige Kind, das am Neujahrstag im Leonberger Krankenhaus geboren wurde. Zudem ist sie ist das erste Kind der jungen Familie, die in Leonberg lebt.

Dass sie die Silvesternacht im Krankenhaus verbringen würden, sei aufgrund des voraussichtlichen Entbindungstermins nicht wirklich überraschend gewesen.

Neujahrsbaby in Leonberg: Silvester im Kreißsaal verbracht

Trotz Wehen und gespannter Erwartung auf ihre Tochter mussten die Eltern jedoch nicht komplett auf Silvesterstimmung verzichten: „Wir haben das Feuerwerk aus dem Kreißsaal angeschaut“, erzählt Tim Meyer. „Da hat man eine schöne Aussicht auf die Stadt.“

Bisher hatte das Paar noch keinen Besuch. Sie möchten warten, bis Corina Meyer wieder etwas fitter ist und auch Tochter Mia noch genügend Ruhe bekommt. Tim Meyer sagt am Telefon: „Im Moment liegt die Kleine auf dem Bauch ihrer Mama, sie schläft gut.“