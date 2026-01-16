 
Neujahrsempfang auf den Fildern: Chinesen in der Messe verzaubert
Shuangcheng Li (li.) und Yiyang Huang fesseln den Magier Simon Pierro. Foto: Andreas Rosar Fotoagentur Stuttgart

Das Highlight des Neujahrsempfangs der Landesmesse mit 1800 Gästen war der Auftritt des Magiers Simon Pierro. Er verblüffte nicht nur den Oberbürgermeister von Ostfildern.

Lokales: Alexander Ikrat (aik)

Da steht also Christof Bolay auf der Bühne des Internationalen Congresscenters der Landesmesse und gibt zu, dass er soeben – als er die Augen geschlossen hatte – am linken Unterarm und am rechten Oberarm berührt wurde. Was die rund 1800 Zuschauerinnen und Zuschauer davor verblüfft: der Oberbürgermeister von Ostfildern war gar nicht berührt worden. Der Mann, der zwei Meter von Bolay entfernt stand, hatte nur auf einem iPad die entsprechenden Stellen von Bolays Anzug berührt.

 

Einfach magisch, was der Simon Pierro da macht!, denkt sich manch einer beim Neujahrsempfang der Messe Stuttgart. Und auch Christof Bolay sagt hinterher am Essensstand: „Ich war wirklich irritiert, ich weiß nicht, wie er das gemacht hat. Beeindruckend!“

Der Digitalmagier ist regelmäßig bei „Verstehen Sie Spaß?“

Der 47-Jährige gebürtige Ettlinger, der als sogenannter Digitalmagier um die Welt reist, schon bei US-Talkmasterin Ellen DeGeneres zauberte und regelmäßig bei „Verstehen Sie Spaß?“ auftritt, überzeugte das Publikum mit seinen Tricks, die meist ein iPad als Ausgangspunkt haben. Das nutzt er freilich letztlich immer recht analog: wenn er etwa einen echten Tennisball aus einem gezeigten Bild herauszieht. Oder die Oberfläche mit den Icons seiner Apps als Foto herauszieht, um die Apps zu tauschen. Oder wenn er einen Zapfhahn auf dem Bildschirm anbringt, um echtes Bier aus der scheinbar digitalen Oberfläche zu zapfen. Dem Zuschauer, den er dazu bittet, scheint es jedenfalls zu schmecken.

Ganz verzaubert zeigen sich auch die beiden Chinesen, die Simon Pierro hoch bittet, um ihm Beine und Arme mit einer starken Schnur zu fesseln. Herr Huang und Herr Li, geben sich augenscheinlich jede Mühe, das Tau festzuziehen. Aber immer, wenn sie ein Handtuch auf Pierros Hände legen, reckt er einen Arm hervor, um ihnen mitzugeben, dass sie es ja richtig machen sollen.

Chinesen aus dem Generalkonsulat Frankfurt sind begeistert

Wie OB Bolay versichern auch Yiyang Huang und Shuangcheng Li unserer Zeitung in der Pause, dass sie den Magier niemals zuvor gesehen hatten und in keinen Trick eingebunden waren. „I think, it’s magic“, sagt Yiyang Huang und lacht. Die beiden sind eigens aus dem Generalkonsulat in Frankfurt angereist, weil sie in regem Austausch mit der Landeshauptstadt und deren Oberbürgermeister stehen. Frank Nopper sitzt auch im Publikum und feixt.

Das Duo Parallel bietet charmant Perlen des Pop dar. Foto: Andreas Rosar Fotoagentur Stuttgart

Der deutsche Magier des Jahres 2002, der den Magischen Zirkel Stuttgart als seine Heimat bezeichnet, überzeugt das Publikum mit seinem magischen iPad, mit dem er Falschgeld richtig einfärbt und Zauberwürfel in bestimmt Positionen dreht. In den Essensschlangen danach sind seine Tricks jedenfalls noch ein ganze Weile Thema.

Was auf dem Neujahrsempfang noch geboten war

Musik
Das Duo Parallel begleitete das Publikum durch den Abend mit Gitarre und Gesang, internationalen Hits charmant und lässig dargeboten.

Podium
Zu Beginn ließ Gastgeberin Stefanie Kromer Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut (CDU) als Aufsichtsratschefin der Landesmesse sowie deren beide Geschäftsführer Roland Bleinroth und Stefan Lohnert einen Blick in das Messejahr werfen, beginnend mit der CMT, die diesen Samstag beginnt.

