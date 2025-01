Beim Neujahrsempfang der Leonberger Liberalen steht naturgemäß die nahende Bundestagswahl im Mittelpunkt. Die „D-Day“-Affäre streifen die Redner nur im Nachgang.

Marius Venturini 23.01.2025 - 11:47 Uhr

Einen liberalen Rundumschlag gab es für die Anwesenden beim Neujahrsempfang der Leonberger FDP – und das Ganze aus berufenen Mündern. In den Räumlichkeiten des Galerievereins in der Altstadt traten am Mittwochabend der Bundestagsabgeordnete Florian Toncar sowie Landtagsmitglied Hans Dieter Scheerer vor die rund 30 Gäste. Das Duo berichtete von den Gründen für das Aus der Ampel-Koalition, von Änderungsvorschlägen in verschiedenen Bereichen der Politik – generell ging es sehr häufig darum, was aus liberaler Sicht derzeit in Deutschland schieflaufe.