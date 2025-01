Bürgermeister Dirk Oestringer mahnt beim Gerlinger Neujahrsempfang – trotz finanzieller Stabilität der Stadt – zur Umsicht.

Petra Mostbacher-Dix 14.01.2025 - 09:00 Uhr

„Freiheit ist das Einzige was zählt“, lautet der letzte Vers von Marius Müller-Westernhagens Song „Freiheit“. Die Chorvereinigung Gerlingen sang ihn gefühlvoll beim Neujahrsempfang 2025 der Stadt Gerlingen, Schals in den Farben des Regenbogens umgelegt. „Machen Sie am 23. Februar von Ihrem Wahlrecht Gebrauch!“, appellierte anschließend Bürgermeister Dirk Oestringer in seiner Neujahrsrede. Oestringer holte weit aus und sprach über Transformation und tiefgreifenden Wandel in global wie lokal stürmischen Zeiten.