Statt Rückblicken geht es um Zugehörigkeit, Vielfalt und Zusammenhalt. Der Neujahrsempfang in Fellbach wird zur Standortbestimmung einer Stadt, die Heimat neu definiert.
18.01.2026 - 15:50 Uhr
Die Atmosphäre in der Schwabenlandhalle war feierlich, erwartungsvoll und zugleich von stiller Nachdenklichkeit geprägt. Wie in jedem Jahr war der Neujahrsempfang der Stadt Fellbach ein gesellschaftlicher Höhepunkt – doch diesmal begann er anders als gewohnt. Oberbürgermeisterin Gabriele Zull verzichtete auf das traditionelle Defilee am Eingang. Ihr Mann Martin, der sie über viele Jahre bei dieser Begrüßung begleitet hatte, war im Oktober verstorben. Die Trauer war spürbar – doch auch die Würde und Stärke, mit der sie sich an das Publikum wandte.