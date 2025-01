Action-Painting-Performance in Bietigheim Street-Art-Künstler malt tanzende Zwillingsschwestern für Bietigheim-Bissingen

Alexis Bust Stephens hat seine Kunst schon in Paris, Los Angeles und der Ukraine ausgestellt. Am Samstag hat der Franzose in der Städtischen Galerie in Bietigheim-Bissingen gezeigt, wie er Energie zweidimensional einfängt.