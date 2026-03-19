Flughafen dicht, leere Straßen und Strände: Auf Bali herrscht 24 Stunden absolute Ruhe. Am Tag der Stille kommt das öffentliche Leben zum Erliegen. Auch Touristen müssen sich an die Regeln halten.
Denpasar - Kein Motorengeräusch, kein Stimmengewirr, keine Musik: Die sonst so lebhafte Insel Bali ist in völliger Stille versunken. Mit "Nyepi", dem Tag der Stille, begehen die Bewohner seit dem frühen Morgen (Ortszeit) das balinesische Neujahr – und für 24 Stunden kommt das Leben auf der weltbekannten indonesischen Urlaubsinsel vollständig zum Erliegen. Die Zeitung "Bali Sun" sprach vom "schönsten Tag des Jahres"