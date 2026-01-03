 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Kultur

  4. Das Staatsorchester kann auch träumen

Neujahrskonzert im Opernhaus Das Staatsorchester kann auch träumen

Neujahrskonzert im Opernhaus: Das Staatsorchester kann auch träumen
1
Das Opernhaus in Stuttgart Foto: Wilhelm Mierendorf

Beim Neujahrskonzert im Opernhaus gibt’s regelmäßig ein volles Haus. Aber konnte das Staatsorchester auch die Erwartungen des Publikums erfüllen?

Kultur: Tim Schleider (schl)

Während beim Neujahrskonzert in Wien ja schon Schnappatmung ausbricht, wenn der aus New York eingeflogene Dirigent zwischen all die Herren-Walzerei auch mal zwei Kompositionen von Frauen platzieren möchte, denkt sich das Staatsorchester in Stuttgart schon seit Jahren zum Start ins neue Jahr für jedes seiner Programme ein eigenes Thema, einen eigenen Schwerpunkt aus. Deswegen ist das Opernhaus am Eckensee auch regelmäßig ausverkauft, und das vollkommen zu Recht – man geht eigentlich hinterher immer mit dem guten Gefühl nach Haus, angesichts so viel belebender Musik könne das neue Jahr vielleicht ja wirklich richtig gut werden.

 

Zwei starke Solistinnen

„Was träumen heißt“ lautete die Überschrift in diesem Jahr, was sich am schlüssigsten auf den ersten Teil des frühen Abends beziehen ließ: Die Sopranistin Alma Ruoqi Sun und die Mezzosopranistin Ida Ränzlöv trugen je drei Orchesterlieder von Richard Straus vor. Und ob nun „Freundliche Vision“, „Winterweihe“ oder „Morgen“: Allesamt waren diese sehr verträumten, romantisch-elegischen Inhalts, wurden die Solistinnen wunderbar weich und satt begleitet vom Staatsorchester unter Leitung des Stuttgarter Kapellmeisters Luca Hauser. Sehr reizvoll dabei auch der stimmliche Kontrast zwischen den Sängerinnen; während Sun intensiv verinnerlicht interpretierte, strahlte Ränzlövs Stimme satt expressiv. Dadurch wurde die Zugabe zu ihrem Programmteil, die gemeinsam vorgetragene „Zueignung“ von Richard Strauss, zur schlau angesetzten Conclusio mit eigener programmatischer Aussage. Großer Beifall.

Unsere Empfehlung für Sie

Geigerin Mira Foron als Solistin: Mit Geige und Schweißtuch – So war das Konzert des Staatsorchesters Stuttgart

Geigerin Mira Foron als Solistin Mit Geige und Schweißtuch – So war das Konzert des Staatsorchesters Stuttgart

Das Staatsorchester Stuttgart hat im Beethovensaal Tschaikowsky, Hefti und Brahms gespielt. Wie hat sich die junge Solistin Mira Foron geschlagen?

Präsentierte sich das Orchester im Liedteil konsequent als höchst solidarischer Diener, konnte Luka Hauser davor und danach ordentlich Schmackes geben: Prachtvoll schön geriet die Ouvertüre zur Richard Wagners Oper „Tannhäuser“; die Orchestermusiker bewiesen, dass sie schon voll im Wagner-Groove sind für die nächste große Premiere am Haus, die „Meistersinger“. Voll Dynamik und mit Schärfe, aber niemals zu hart in der Rhythmik, akzentuierte Hauser drei Slawische Tänze von Antonin Dvorak sowie den Csárdás aus Johann Strauss’ Oper „Ritter Pásmán“. Und mitten drin erklangen auch noch die Norwegischen Tänze von Edvard Grieg, die mitten im eiskalten Januar eine Ahnung von Mittsommernacht herbeizauberten; wunderbar.

Was Stuttgart anders macht als Wien

Zum Erfolg der Neujahrskonzerte trägt zweifellos auch bei, dass die bunt gemischte Truppe des Staatsorchesters eben nicht unten im Orchestergraben versenkt wird, sondern prominent unter zwei opulenten Lüstern beim Zusammenspiel auf der Bühne zu beobachten ist. Wie die Musiker zusammen wirken in größter Besetzung, eben nicht nur mit Pauken und Trompeten, sondern auch mit ordentlich Schlagwerk und Harfe, fabelhaft dirigiert von dem ebenso jungen wie einnehmenden Hauser, das macht einfach große Freude. Wien lebt vermutlich noch lange gut vom ewigen Déja-vu. Stuttgart baut derweil lieber neu zusammen. Und auch das ist ja eine Aussage zur Zeit.

Weitere Themen

Helene Fischer im Interview: „Frauen müssen häufig zusätzliche Erwartungen erfüllen“

Helene Fischer im Interview „Frauen müssen häufig zusätzliche Erwartungen erfüllen“

Helene Fischer spricht über die Lehren aus ihrer Babypause, Hoffnungen und Sorgen – und verrät Details ihrer neuen Liveshow, bei der sie auch den Fans in Stuttgart ganz nahe kommt.
Von Gunther Reinhardt
Neuer Roman von Yoko Tawada: Alltag eines Neonazis

Neuer Roman von Yoko Tawada Alltag eines Neonazis

In „Eine Affäre ohne Menschen“ erzählt die japanische Autorin auf einzigartige Weise vom Aufstand der Dinge gegen einen politischen Irrläufer.
Von Stefan Kister
„Tatort“-Vorschau Schwarzwald: So gruselig ist der aktuelle Fall von Tobler und Berg

„Tatort“-Vorschau Schwarzwald So gruselig ist der aktuelle Fall von Tobler und Berg

Das Team Tobler und Berg wird mit einem Mädchen konfrontiert, deren Eltern verschwunden sind. Was erwartet die Zuschauer?
Von Carolin Klinger
ZKM: Ulrich Bernhardt: Alle reden vom Wetter. Wir nicht.

ZKM: Ulrich Bernhardt Alle reden vom Wetter. Wir nicht.

Ulrich Bernhardt ist ein Pionier der Medienkunst. Bekannt wurde er aber durch ein Plakat, das bis heute symbolisch für die 1968-er Bewegung ist.
Von Adrienne Braun
Designer Philippe Starck: „Trends sind etwas für Leute, die Design um des Designs willen lieben“

Designer Philippe Starck „Trends sind etwas für Leute, die Design um des Designs willen lieben“

Aus unserem Archiv – Philippe Starck hat wie kaum ein anderer die 80er Jahre geprägt. Ein Gespräch über demokratisches Design und das Interieur von Restaurants.
Von Anja Wasserbäch
Intendant Axel Preuß: „Komödie ist das Theater der Stunde“

Intendant Axel Preuß „Komödie ist das Theater der Stunde“

Die Komödie im Marquardt feiert 2026 ihren 75. Geburtstag. Aber braucht Stuttgart überhaupt ein eigenes Komödienhaus? Der Chef findet: Unbedingt!
Von Tim Schleider
„Tatort“-Kritik aus Dresden: Alles ein bisschen viel ohne Karin

„Tatort“-Kritik aus Dresden Alles ein bisschen viel ohne Karin

Eine blutverschmierte Frau und eine schlimme Ahnung halten die Kripo-Dresden auf Trab. Was taugte „Nachtschatten“ mit dem dezimierten Dresdner „Tatort“-Team Winkler und Schnabel?
Von Michael Setzer
Unsere Häuser Region Stuttgart 2025: Das sind 6 der architektonisch gelungensten Häuser rund um Stuttgart

Unsere Häuser Region Stuttgart 2025 Das sind 6 der architektonisch gelungensten Häuser rund um Stuttgart

Vom minimalistischen Einfamilienhaus auf einem Lost Place bis zur perfekt sanierten Scheune: Eine Rückschau auf gelungene Umbauten und neue Wohnhäuser in der Stuttgarter Region.
Von Nicole Golombek, Tomo Pavlovic
Konzert-Vorschau: Das sind die Pop-Highlights des Jahres 2026 in Stuttgart

Konzert-Vorschau Das sind die Pop-Highlights des Jahres 2026 in Stuttgart

Helene Fischer im Stadion, Die Toten Hosen auf dem Wasen und Katy Perry auf dem Schlossplatz: Wir haben die wichtigsten Konzertevents des Jahres 2026 in Stuttgart zusammengestellt.
Von Gunther Reinhardt
Finale für Eric Gauthiers SWR-Doku: „Jeder Mensch ist extrem talentiert“: Eine Tanzreise nach Skandinavien

Finale für Eric Gauthiers SWR-Doku „Jeder Mensch ist extrem talentiert“: Eine Tanzreise nach Skandinavien

Die letzte Folge der SWR-Filmdoku-Serie „Dance Around the World“ führt in den hohen Norden. Reiseleiter Eric Gauthier begegnet dort Künstlern, die eine ganz besondere Botschaft teilen.
Von Andrea Kachelrieß
Weitere Artikel zu Neujahrskonzert Opernhaus
 
 