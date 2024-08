Der Mond beeinflusst das Leben auf der Erde. Er ist verantwortlich für Ebbe, Flut sowie Meeresströme (1) und stabilisiert dabei die Erdachse und das Klima (2). Vom Neumond zum Vollmond vergehen etwa 29 Tage und 12 Stunden. Anschließend beginnt der Zyklus von neuem. Die wichtigsten aktuellen Termine sind:

Mondkalender September 2024

- Alle wichtigen Termine im Überblick

Verbreitet ist auch die Meinung, dass die einzelnen Mondphasen auch alltägliche Dinge wie Schlafqualität, Gartenarbeit oder gar den Hausputz beeinflussen. Wissenschaftlich fundiert und belegt sind diese Dinge allerdings nicht.

Nächster Neumond: Dienstag, dem 03. September 2024

Am Dienstag, dem 03. September 2024, um 03:55 Uhr befindet sich der Mond wieder in Konjunktion zur Sonne. Bei dieser Konstellation spricht man von einem Neumond. Von der Erde aus ist dann nur die dunkle Nachtseite des Mondes zu sehen. Etwa 35 Stunden später beginnt der rechte Rand des Mondes dann wieder zuzunehmen. Eine „neuer Mond“ beginnt somit, bis dieser 14,75 Tage nach dem Neumondzeitpunkt wieder voll erleuchtet und zum Vollmond geworden ist.

Nächster Vollmond: Montag, dem 19. August 2024

Der nächste Vollmond findet wieder am Montag, dem 19. August 2024, um 20:26 Uhr statt. Dann steht im Gegensatz zum Neumond die Erde zwischen Sonne und Mond, weshalb der Mond wieder voll beleuchtet werden kann.

Alle Mondphasen im Überblick

Während eines gesamten Mondzyklus, welcher im Durchschnitt etwa 29 Tage und 12 Stunden dauert, durchläuft der Mond 4 Hauptphasen:

- Neumond:

Beim Neumond befindet sich der Mond zwischen Erde und Sonne. In der Astronomie spricht man hier auch von „Konjunktion“, was so viel bedeutet wie die „scheinbare Begegnung“ zweier Himmelskörper. Zum Neumond steht der Mond tagsüber mit der zur Sonne abgewandten und somit dunklen Seite am Himmel und ist damit nicht sichtbar.

- Zunehmender Mond:

Der Neumond leitet einen neuen Mondzyklus eine. Daher auch der Name. Etwa einen Tag später fällt wieder das erste Sonnenlicht auf den äußeren rechten Rand des Mondes. Die ist die Phase des zunehmenden Mondes, die etwa 14 Tage dauert.

- Vollmond:

Ist der Mond voll erleuchtet, spricht man von einem „Vollmond“. Dann steht die Erde zwischen Sonne und Mond.

- Abnehmender Mond:

Anschließend beginnt der Mond wieder „abzunehmen“ und immer weniger Sonnenlicht trifft auf die Mondoberfläche, bis dieser nach etwa 14 Tagen wieder zum Neumond wird und einen neuen Mondzyklus einleitet.

Wer es ganz genau nehmen will, kann einen Mondzyklus beginnend mit dem Neumond auch in 8 Phasen einteilen. Dann kommt es zwischen zunehmendem und abnehmendem Mond zusätzlich noch zum ersten bzw. letztem Viertel. Dazwischen spricht man dann zusätzlich noch vom zunehmenden und abnehmenden Halbmond.

Neumond-Kalender 2024/2025

06. Juli 2024 - 00:57 Uhr

04. August 2024 - 13:13 Uhr

03. September 2024 - 03:55 Uhr

02. Oktober 2024 - 20:49 Uhr

01. November 2024 - 13:47 Uhr

01. Dezember 2024 - 07:21 Uhr

30. Dezember 2024 – 23:24 Uhr

29. Januar 2025 – 13:36 Uhr

28. Februar 2025 – 01:45 Uhr

29. März 2025 – 12:58 Uhr

27. April 2025 – 21:31 Uhr

27. Mai 2025 – 05:02 Uhr

25. Juni 2025 – 12:31 Uhr

24. Juli 2025 – 21:11 Uhr

23. August 2025 – 08:06 Uhr

21. September 2025 – 21:54 Uhr

21. Oktober 2025 – 14:25 Uhr

20. November 2025 – 07:47 Uhr

20. Dezember 2025 – 02:43 Uhr

