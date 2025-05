In Paris wird Kim Kardashian 2016 in ihrer Luxusresidenz brutal überfallen und ausgeraubt. Die Anklage fordert für die Täter hohe Strafen. Nun verkündet das Gericht die Urteile.

dpa 23.05.2025 - 05:00 Uhr

Paris - Neun Jahre nach dem Überfall auf Reality-TV-Star Kim Kardashian in Paris werden im Prozess gegen neun Männer und eine Frau an diesem Freitag die Urteile erwartet. Kardashian war im Oktober 2016 nachts in der französischen Hauptstadt in ihrer Luxusresidenz überfallen worden - die Täter hatten sie bedroht und Schmuck im Millionenwert erbeutet.