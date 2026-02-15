Neuntes Olympia-Gold! Kläbo ist der König der Winterspiele
Langläufer Johannes Hösflot Kläbo gewinnt mit der norwegischen Staffel auch das vierte Olympia-Rennen. Mit neun Goldmedaillen ist er nun der erfolgreichste Winter-Olympionike.
Langläufer Johannes Hösflot Kläbo gewinnt mit der norwegischen Staffel auch das vierte Olympia-Rennen. Mit neun Goldmedaillen ist er nun der erfolgreichste Winter-Olympionike.
Der Sieg der norwegischen Langlauf-Staffel war so sicher wie kein anderer bei diesen Olympischen Winterspielen. Und trotzdem lieferte der Lauf zu Gold, als er am Sonntag Realität wurde, Bilder für die Ewigkeit. Denn als Johannes Hosflöt Kläbo (29) mit einem entspannten Lächeln und hoch erhobenen Armen die Zielgerade hinunterglitt, feierte er ja nicht nur den Triumph der Staffel. Sondern ein bisschen auch sich selbst.