Neuordnung in Herrenberg: Heike Voelker wechselt von den Grünen zur CDU

Viele Jahre ist Heike Voelker das Gesicht der Grünen im Herrenberger Gemeinderat und wohl auch in der gesamten Stadt gewesen. Doch am Dienstag hat sich die Stadträtin der CDU-Fraktion angeschlossen. Wenige wussten, dass sie parteilos ist und das dürfte es ihr erleichtert haben, die Fraktionen zu wechseln.

Was sie zu diesem Schritt bewog, darüber schweigen gleich drei Seiten: Die CDU-Fraktion, die Grünen sowie Heike Voelker selbst. Verkündet wurde es in der nicht-öffentlichen Sitzung des Gemeinderates am Dienstag, publik gemacht wurde die Nachricht am Mittwoch. Die CDU-Fraktion verfügt damit künftig über neun Sitze im Gemeinderat, die Grünen nur noch über fünf. Damit zieht die CDU gleichauf mit der bis dahin stärksten Kraft im Rat, mit den Freien Wählern, die ebenfalls neun Sitze halten.

Inhaltlich will sich Heike Voelker weiterhin insbesondere mit den Themen befassen, die sie bereits in den vergangenen Jahren intensiv begleitet hat. Dazu zählen Fragen „einer nachhaltigen Stadtentwicklung ebenso wie ökologische Themen und langfristige Perspektiven für die Kommune“, heißt es in der am Mittwoch veröffentlichten Pressemitteilung.

Eine Veränderung hatte sich bereits zu Beginn des Jahres abgezeichnet, als Heike Voelker den Co-Fraktionsvorsitz der Grünen-Fraktion abgegeben hatte. Die Grüne Fraktion wird traditionell von einer Doppelspitze angeführt, das sind jetzt Lea Wehe und Alfred Steinki.