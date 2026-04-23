Neuordnung in Herrenberg Heike Voelker wechselt von den Grünen zur CDU
Die parteilose Heike Voelker verlässt die Grüne Fraktion im Herrenberger Gemeinderat und schließt sich der CDU an.
Die parteilose Heike Voelker verlässt die Grüne Fraktion im Herrenberger Gemeinderat und schließt sich der CDU an.
Viele Jahre ist Heike Voelker das Gesicht der Grünen im Herrenberger Gemeinderat und wohl auch in der gesamten Stadt gewesen. Doch am Dienstag hat sich die Stadträtin der CDU-Fraktion angeschlossen. Wenige wussten, dass sie parteilos ist und das dürfte es ihr erleichtert haben, die Fraktionen zu wechseln.