Die Republikaner wollen sich mit der strategischen Neuzeichnung von Wahlkreisen einen Vorteil bei den Kongresswahlen verschaffen. Die Demokraten halten dagegen - der Streit eskaliert.

dpa 04.08.2025 - 22:35 Uhr

Austin/Washington - Ein Streit zwischen Republikanern und Demokraten im Parlament des US-Bundesstaats Texas mit potenziell nationaler Bedeutung spitzt sich zu. Eine Sitzung in der Hauptstadt Austin begann am Nachmittag (Ortszeit) ohne die meisten demokratischen Abgeordneten: Sie hatten am Vortag den Bundesstaat verlassen, um eine Abstimmung über die neue Abgrenzung texanischer Wahlkreise für die Wahlen zum US-Repräsentantenhaus in Washington zu boykottieren.