Mitten in der Nacht fährt auf der Autobahn ein Sprinter auf einen Pkw auf. Der Autofahrer stirbt noch an der Unfallstelle.

red/dpa/lsw 18.11.2024 - 23:16 Uhr

Ein 85 Jahre alter Autofahrer ist bei einem Auffahrunfall auf der A5 zwischen Offenburg und Lahr ums Leben gekommen. Erste Ermittlungen deuten darauf hin, dass gegen 2.00 Uhr nachts in der Nacht auf Montag ein 35-Jähriger mit einem Sprinter auf den Wagen des 85-Jährigen auffuhr, teilte die Polizei am Abend mit. Der Autofahrer erlag seinen schweren Verletzungen noch am Unfallort. Der Fahrer des Sprinters sei unverletzt geblieben. Die Staatsanwaltschaft Offenburg habe einen Gutachter mit der Untersuchung des Unfallablaufs beauftragt. Angaben zum Schaden machte der Sprecher zunächst nicht.