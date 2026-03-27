Skifans im Glück: Nach Neuschnee öffnen in mehreren Schwarzwald-Orten die Lifte. Doch am Feldberg bleibt es ruhig – was Wintersportler jetzt wissen sollten.
27.03.2026 - 15:36 Uhr
Der Schneefall in den letzten Tagen sorgt für Freude bei den Wintersportfans in Baden-Württemberg. In manchen Teilen des Schwarzwalds öffneten die Skilifte wieder. Nach Angaben des Deutschen Wetterdiensts (DWD) wird oberhalb von 600 Metern Höhe von Samstagnachmittag an bis zum Sonntagvormittag zwischen ein bis fünf Zentimeter Neuschnee erwartet. Oberhalb von 800 Metern können es bis zu zehn Zentimeter sein.