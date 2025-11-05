Wegen finanzieller Probleme muss der Kamo Wildlife Sanctuary in Neuseeland schließen. Für sieben alte Löwen gibt es keinen Platz mehr.

red/AFP 05.11.2025 - 11:43 Uhr

In Neuseeland will ein in finanzielle Schwierigkeiten geratener Zoo sieben alte Löwen einschläfern lassen. Die Betreiber kündigten am Dienstag die endgültige Schließung des Privatzoos Kamo Wildlife Sanctuary in der Stadt Whangarei und die Tötung der sieben Raubkatzen an. „Es gab keine wirklichen Alternativen mehr. Meine Mitarbeiter und ich sind am Boden zerstört“, erklärte die Leiterin des Zoos, Janette Vallance.