Ein Vater taucht mit seinen Kindern jahrelang in den entlegenen Weiten Neuseelands unter. Ein Foto von ihnen in Tarnkleidung geht um die Welt. Jetzt endet die Suche tragisch.
08.09.2025 - 08:58 Uhr
Fast vier Jahre lang hielt sich ein Mann mit seinen drei Kindern in der Wildnis Neuseelands versteckt – nun hat seine Flucht ein tödliches Ende genommen. Bei einem Polizeieinsatz in Piopio auf der Nordinsel des Pazifikstaats eröffnete der Mann nach einer Verfolgung das Feuer auf die Beamten und wurde von ihnen erschossen - vor den Augen eines seiner Kinder. Ein Polizist wurde am Kopf getroffen und musste notoperiert werden.