Neustart in Besigheim Leben umgekrempelt – Flugbegleiterin wird erfolgreiche Künstlerin
Erst im zweiten Anlauf hat Gigitha Kalliyath aus Besigheim (Kreis Ludwigsburg) ihre wahre Berufung gefunden. Ihr früherer Job wirkt aber sich noch immer aus.
Erst im zweiten Anlauf hat Gigitha Kalliyath aus Besigheim (Kreis Ludwigsburg) ihre wahre Berufung gefunden. Ihr früherer Job wirkt aber sich noch immer aus.
Sonnenaufgänge auf unterschiedlichen Kontinenten, Polarlichter, spektakuläre Gebirgsformationen und die Skyline von Metropolen: Während ihrer Zeit als Flugbegleiterin haben sich Gigitha Kalliyath immer wieder beeindruckende Ansichten geboten. „Ich habe verschiedenste Länder, Menschen und Kultur kennengelernt“, sagt die 38-Jährige aus Besigheim. Doch so gerne sie den Job in der Luft gemacht hat: Er war nicht ihre wahre Berufung.