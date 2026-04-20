Ex-Staatschef Radew und sein Bündnis liegen Hochrechnungen zufolge bei der Parlamentswahl deutlich vorn. Der frühere Kampfjet-Pilot erreichte demnach die absolute Mehrheit im Parlament.
20.04.2026 - 02:54 Uhr
Sofia - Bei der vorgezogenen Parlamentswahl in Bulgarien zeichnet sich nach Hochrechnungen eine überwältigende Mehrheit für die Wahlallianz von Ex-Staatschef Rumen Radew ab. Wie aus Angaben mehrerer Meinungsforschungsinstitute hervorgeht, kommt das Bündnis Progressives Bulgarien (PB) des als russlandfreundlich geltenden Ex-Generals auf bis zu 45 Prozent der Stimmen. Dies würde den Angaben zufolge bedeuten, dass Progressives Bulgarien (PB) mit bis zu 140 Abgeordneten in dem 240 Sitze umfassenden Parlament über die absolute Mehrheit verfügen würde.