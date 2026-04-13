Der defensive Mittelfeldspieler schließt sich dem VfB bis Sommer 2029 an. Mit 31 Jahren bringt er eine Menge Erfahrung mit nach Stuttgart.

Heiko Hinrichsen 13.04.2026 - 11:16 Uhr

Als Sechster der Bundesliga-Tabelle ist die TSG Hoffenheim fünf Spieltage vor Saisonschluss trotz aktuell fünf Punkten Rückstand auf den VfB weiterhin ein ernstzunehmender Konkurrent im Rennen um die Champions-League-Plätze. Zudem treffen beide Teams am 2. Mai im direkten Duell in der Arena ins Sinsheim noch aufeinander. Wichtige, beide Clubs betreffende Personalien sollen vor diesem Hintergrund daher nicht an die große Glocke gehängt werden.