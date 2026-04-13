Der defensive Mittelfeldspieler schließt sich dem VfB bis Sommer 2029 an. Mit 31 Jahren bringt er eine Menge Erfahrung mit nach Stuttgart.

Sport: Heiko Hinrichsen (hh)

Als Sechster der Bundesliga-Tabelle ist die TSG Hoffenheim fünf Spieltage vor Saisonschluss trotz aktuell fünf Punkten Rückstand auf den VfB weiterhin ein ernstzunehmender Konkurrent im Rennen um die Champions-League-Plätze. Zudem treffen beide Teams am 2. Mai im direkten Duell in der Arena ins Sinsheim noch aufeinander. Wichtige, beide Clubs betreffende Personalien sollen vor diesem Hintergrund daher nicht an die große Glocke gehängt werden.

 

Klar ist aber trotz der noch ausstehenden Bestätigung beider Clubs: Der defensive Mittelfeldspieler Grischa Prömel wird in der kommenden Saison das Trikot des VfB Stuttgart tragen. Der 31-Jährige bekommt einen Vertrag bis Sommer 2029 – und soll den Stuttgartern auch mit seiner Erfahrung weiterhelfen. Aktuell ist kein Spieler im Kader der Cannstatter älter als der gebürtige Stuttgarter, der in Esslingen aufgewachsen ist.

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Prömel, dessen Vertrag im Kraichgau ausläuft, kommt ablösefrei zum VfB. Die Saison 2024/25 hat er aufgrund eines Kreuzbandrisses nach nur zwei absolvierten Bundesligapartien anschließend komplett verpasst, ist aber in dieser Runde ein absoluter Lesitungsträger im Team der TSG Hoffenheim. So hat der Mittelfeldspieler, der zuvor bei Union Berlin, dem Karlsruher SC und in der Jugend auch bei den Stuttgarter Kickers spielte, für das Team von Chefcoach Christian Ilzer in dieser Runde bereits sieben Tore geschossen und zwei vorbereitet.