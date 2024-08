Jakob Johnson hat in der NFL einen neuen Verein gefunden. Zu seinem ersten Spiel mit den New York Giants reiste der 29-Jährige im Trikot des VfB Stuttgart an.

Johannes Röckinger /dpa 17.08.2024 - 18:07 Uhr

Der Stuttgarter Footballer Jakob Johnson hat seit Samstag einen neuen Verein: Künftig wird der 29-Jährige in der NFL für die New York Giants auflaufen. Und nur wenige Stunden nach Bekanntgabe der Verpflichtung, steht für Johnson bereits das erste Spiel für seinen neuen Arbeitgeber an. Am Samstagabend treffen die Giants in einem Vorbereitungsspiel auf die Houston Texans.