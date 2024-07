Der VfB Stuttgart stößt für seinen Wunschstürmer Ermedin Demirovic in völlig neue Dimensionen vor. Doch wer ist der Neuzugang eigentlich?

Philipp Maisel 16.07.2024 - 10:33 Uhr

Bei den Fans des VfB Stuttgart war Ermedin Demirovic schon lange vor seiner Verpflichtung überaus beliebt. Sie feierten den 26-jährigen gebürtigen Hamburger seit dem 16. Spieltag der Vorsaison ab. „In meiner Karriere wurde ich noch nie so hergespielt. Auch nicht von den Bayern. Deswegen . . . Respekt an die. Chapeau. Wirklich! Ich hoffe, die gehen den Weg so weiter“, gab der Kapitän des FC Augsburg nach der 0:3-Niederlage der Fuggerstädter in Stuttgart zu Protokoll. Für den VfB war der Erfolg damals ein Statement-Sieg. Mit 34 Punkten ging es in die Winterpause – und das Video der Demirovic-Aussage wurde direkt danach zum viralen Hit im Netz.