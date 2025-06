Zurück im Südwesten Deutschlands hat es sich Noah Darvich nach erfolgreichen Verhandlungen erst einmal schmecken lassen. Also tat der Kapitän der deutschen U-19-Nationalelf, ein gebürtiger Freiburger, in einem Restaurant unweit der Stuttgarter MHP-Arena an der Seite seines Vaters etwas für sein leibliches Wohl.